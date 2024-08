Reggina, riparte la campagna abbonamenti

La Reggina ci riprova. Dopo il flop della prima parte di campagna abbonamenti riservata ai rinnovi, con solo 1374 conferme sulle oltre 3000 tessere della scorsa stagione, il club avvia anche alle nuove sottoscrizioni. Il claim resta lo stesso: “La Reggina siamo noi”. Due i settori aperti: la Curva Sud e la Tribuna Ovest (divisa a sua volta in tre zone). Per un abbonamento servono 90 euro in Curva, 200 per la Ovest laterale, 350 per la Ovest centrale e 500 per la Vip. A queste tariffe si abbinano agevolazioni specifiche previste per gli Under 14, le donne, gli over 65 e i diversamente abili. Gli abbonamenti avranno valenza stagionale, sebbene la società si sia riservata la facoltà di indire la “giornata amaranto”, e potranno essere sottoscritti presso il gabbiotto del Sant’Agata dal 20 al 27 agosto (10-12 e 17-20 gli orari di apertura, esclusa domenica 25). In alternativa la sottoscrizione è possibile on line sul portale Vivaticket o presso BCcenters (in via Sbarre Centrali 260/B).

La sensazione è che non ci saranno lunghe file per accaparrarsi gli abbonamenti e non è certo un problema di prezzi. La prima fase era stata condizionata dalla rivedibile (ed è un eufemismo) decisione di aprire la vendita prima del mercato.

Adesso non si respira comunque grande entusiasmo attorno agli amaranto, considerato che ci si aspettava una campagna di rafforzamento più scintillante e senza l’idea - che oggi è reale - che la Reggina non sia la favorita assoluta per vincere il campionato.

Il sospetto è che sarebbe bastato qualche altro colpo importante affinché la risposta in termini di abbonamenti - e anche di incassi - potesse essere ben diversa da quella che probabilmente si avrà.

La Reggina di Pergolizzi, in attesa di capire come sarà completata la rosa, resta una buona squadra. C’è una fetta di tifoseria, forse la più larga, che preferisce vedere di che pasta è fatta la formazione, per entusiasmarsi qualora dimostrasse di essere da primato. Il dubbio e le troppe ferite del recente passato impongono prudenza ai sostenitori anche nell’attribuzione di fiducia.

C’è poi anche chi sostiene sempre e comunque la Reggina in nome dell’amore della maglia e della città come i tifosi della Sud, in casa ed in trasferta. «Siamo pronti - hanno scritto in un comunicato - ad affrontare un’altra annata tra i tristi campi della Serie D». L’unico orizzonte per questa stagione è chiaro ed è stato espresso a chiare lettere: andare via al più presto da una categoria che non appartiene alla tradizione di Reggio Calabria.

Un messaggio da ribadire a squadra, dirigenza e società giovedì 22 agosto alle ore 17:30 al Sant’Agata . Tutti i tifosi sono stati invitati a partecipare all’appuntamento in modo da trasmettere «la nostra carica - si legge nel comunicato della Sud - e la nostra determinazione per raggiungere tutti insieme l’obiettivo prefissato». In quell’occasione, tra l’altro, si giocherà l’allenamento congiunto con la Palmese. Proprio ieri il club ha annunciato il rinvio, considerato che originariamente era previsto per il 21 agosto. Posticipo di un giorno anche per Reggina-Melito, che non sarà più il 18, ma lunedì 19 (17:30). La squadra tornerà ad allenarsi sabato pomeriggio.