Fiducia attorno alla Reggina, l'ex centrocampista Brevi: “Gli inganni sono finiti”

Dalla “sua” Spoleto non smette di seguire la Reggina. L’ex centrocampista Ezio Brevi è ancora legato alla città dello Stretto: «Appena ne ho l’opportunità mi collego in streaming e guardo le partite degli amaranto perché i due anni trascorsi lì sono stati indimenticabili. Mi ha reso felice l’acquisizione del marchio. Per fortuna, dopo le vicissitudini con Gallo e Saladini, la situazione è tornata alla normalità. Complimenti all’attuale società che ha deciso di non compiere il passo più lungo della gamba».

Le piace come il club sta costruendo l’organico?

«Sì. È arrivata gente di qualità in ogni ruolo. Barranco è bomber da doppia cifra, ma il settore più competitivo è il centrocampo e mi dicono che presto sarà preso il sostituto di Mungo. Conosco Barillà e so con quanta voglia scenderà in campo. Stesso discorso vale per Salandria».

La Reggina partirà nettamente favorita?