La Reggina ha inquadrato l’obiettivo: De Felice completerà la prima linea

La Reggina prende atto delle buone indicazioni arrivate dal test con la Palmese, ma continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo per la prima linea adesso ha anche un nome. Sono infatti avviati e a buon punto i contatti per portare in amaranto Francesco De Felice, attaccante, classe 1996.

Arriverebbe dalla Serie C dove ha giocato l’ultima stagione con la Turris. La sua non è stata una stagione particolarmente prolifica, avendo segnato solo 4 reti in 33 apparizioni in campionato. In molte delle gare è però partito dalla panchina.

Resta un calciatore che ha già dimostrato di saper fare molti gol in Serie D, considerato che nell’annata precedente ne ha realizzati 19 con la maglia della Paganese (in 33 gare, nel girone G).

Non sarebbe un debuttante per il Girone I, poiché nella stagione 2021-2022 era stato a Trapani (33 presenze, 8 reti), nel 2020-2021 ad Acireale (25 match, 13 realizzazioni) così come nel 2019-2020 (20 presenze, 6 reti).

Nato calcisticamente come esterno offensivo, nel tempo si è evoluto come attaccante in grado di fare la prima o la seconda punta. Tra le qualità che lo contraddistinguono c’è quella di saper attaccare bene la profondità. Un profilo che ben si sposa con il 3-5-2 su cui sta lavorando la Reggina.

De Felice chiuderebbe il cerchio in attacco, dove in questa fase colpisce la vena realizzativa dello stesso Barranco. Arrivano segnali positivi anche da Perri, Provazza e da Ragusa. E prossimamente Pergolizzi potrà ritrovare Renelus (si spera sia pronto per la Coppa Italia) e Rajkovic (potrebbe esserci per l’esordio in campionato).

In difesa è, invece, in arrivo l’under classe 2004 Gianfranco Giuliodori. Argentino, è un terzino destro che può giocare anche da terzo in una retroguardia a tre. Da luglio è al Pineto (Serie C), mentre fino a giugno era a L’Aquila. 18 presenze nel girone F, lo stesso vinto da Pergolizzi con il Campobasso.

Chiuse queste due operazioni la Reggina dovrebbe passare al centrocampista e ad altre operazioni in entrata per quel che riguarda i giovani.

Ieri il club ha ufficializzato il passaggio di Bombaci alla Puteolana, dopo poche settimane dal suo arrivo. I classe 2006 in organico restano così due: il terzino destro Vesprini ed il centrocampista Forciniti, che in alcune fasi dell’allenamento con la Palmese è stato visto anche a destra. Inevitabile l’ingaggio di altri giocatori di quell’anno.

Oggi la squadra svolgerà una doppia seduta di allenamento. Gli amaranto si alleneranno alle 9 alle 18, mentre ieri hanno avuto il pomeriggio libero. Domani si torna a lavorare al mattino, mentre al pomeriggio è in programma l’allenamento congiunto con l’Ardore.

Il club ha comunicato che nei primi tre giorni della seconda fase della campagna abbonamenti sono state sottoscritte 326 tessere, che si aggiungono alle 1374 già confermate della prima fase.