La Reggina sulle tracce di Dall’Oglio

Per la squadra è già il momento di pensare al campo, mentre attorno si aspettano soprattutto notizie dal mercato. Domenica c’è la sfida di Coppa Italia con la Vibonese e sarà il più attendibile dei test in vista del campionato che comincerà la settimana dopo. Il fatto che si inizi a fare sul serio lo si percepisce anche dalla scelta di allenarsi a porte chiuse. Si è iniziato con la sessione pomeridiana di ieri, si proseguirà con la seduta di oggi pomeriggio e si finirà con la rifinitura in programma domani mattina. Il match con il Val Gallico ha regalato qualche buona notizia a Pergolizzi. Il tecnico è tornato a vedere l’attacco popolarsi di alternative.

Il recupero di Barranco, quello di Renelus e il rientro di Rajkovic all’orizzonte allargano la scelta per il tecnico. Succede in un reparto dove la piazza confida possa ancora arrivare un altro attaccante di primo livello. Un’idea condivisa dalla società, alla luce del fatto che si stava per chiudere per De Felice della Turris. Il calciatore ha probabilmente preferito una destinazione che, come il Sestri Levante, potesse garantirgli l’immediata prosecuzione della carriera in Serie C. L’esigenza di un’altra punta importante resta, ma adesso è chiara anche la strategia sul centrocampo. La squadra comincia ad avere un’identità, ma pecca un po’ nella distribuzione del gioco. Laaribi sembra fare meglio quando gioca più avanzato e libero da vincoli davanti alla difesa.

La Reggina sta sondando il mercato alla ricerca di un calciatore con caratteristiche da playmaker. Nella lista c’è Jacopo Dall’Oglio, ritenuto vicino alla rescissione del contratto con l’Avellino. Per il centrocampista, classe 1992, si tratterebbe di un ritorno nella squadra in cui è cresciuto, prima di una carriera giocata prevalentemente in Serie B e C. Non sarebbe comunque l’unico nome tra le opzioni amaranto. Nella lista di cose da fare (un po’ troppe a questo punto della stagione) c’è anche da risolvere la questione Martinez. Il calciatore è stato escluso anche dal test con il Val Gallico. Qualora il portiere dovesse finire fuori dal progetto, occorrerà capire quale soluzione si adotterà affinché le strade si separino. Nel frattempo però ci sarebbe da andare a trovare un portiere under da affiancare al classe 2004 Lumia. Senza dimenticare che al momento in rosa ci sono solo due calciatori nati nel 2006 e uno dovrà giocare sempre da regolamento. Il mercato dei dilettanti ha regole diverse da quello professionistico che finisce oggi. L’unica barriera che si alza con il gong odierno riguarda l’eventuale acquisizione di under da società professionistiche. Si esaurisce invece il 30 settembre il tempo per il mercato tra le società dilettantistiche. Resta, inoltre, l’opportunità di tesserare calciatori svincolati ininterrottamente fino ad anno solare 2005 inoltrato (con diverse scadenze legate alla tipologia di profilo). Nel caso in cui si tratti di giocatori reduci da un’esperienza da professionista sarà necessario attendere 30 giorni dalla loro ultima presenza in categorie superiori.