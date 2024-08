Coppa Italia Serie D, Reggina con la Vibonese senza la Curva

Momenti “caldi” in casa amaranto a un giorno dal debutto in Coppa Italia. Domani appuntamento al Granillo alle 17. La Reggina, infatti, affronterà la Vibonese in un derby dal sapore di campionato. Il gruppo lavora al “Sant’Agata” per prepararsi all’incontro. Oggi è in programma la rifinitura e la conferenza di Pergolizzi che può tirare un sospiro di sollievo per i recuperi di quasi tutti gli infortunati. Ci saranno, infatti, Barranco e Renelus (nuovamente in gruppo). In dubbio Rajkovic, non ancora al cento per cento, che potrebbe debuttare al “d’Alcontres”. Reparto avanzato, quindi, quasi completo. L’allenatore punterà sicuramente sul 3-5-2, modulo a lui più congeniale. E’ fondamentale iniziare col piede giusto visto che all’orizzonte c’è la trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus.

Tornando alla Coppa, gli ipponiani sono avversari ostici e punteranno fare bella figura. Se al novantesimo resisterà il risultato di parità, la qualificazione si deciderà ai calci di rigore. Niente tempi supplementari. L’undici di Pergolizzi godrà dei favori del pronostico, anche se non avrà dalla propria parte l’intero supporto del pubblico. Il tifo organizzato, infatti, ha comunicato che rimarrà fuori dallo stadio, in contestazione contro il “caro biglietti” ma anche per la chiusura («sulla quale nessuno ha vigilato») della Curva Sud per lavori che riguardano la piscina, perché avrà dalla propria parte il supporto del pubblico.

La formazione è già decisa con Barillà, Porcino e Ba a centrocampo. Il capitano sogna il gol vittoria e cercherà di stare sempre più vicino alla porta. Sarà un “mascherato” trequartista. L’anno scorso ha realizzato dodici reti, più sei assist. Una di queste messa a segno nella semifinale playoff al “Razza” dove decise il match spalancando le porte della finale agli amaranto. Numeri importanti per un centrocampista di trentasei primavere. Non è più un ragazzino, eppure ha un temperamento eccezionale. Ballarino gli ha rinnovato il contratto fino al 2026.

C’è curiosità nel vedere all’opera Ba, apprezzato dagli addetti ai lavori. L’allenatore è un suo estimatore, tant’è che lo ha voluto in riva allo Stretto.

L’ultimo precedente a Reggio tra le due squadre è datato dodici novembre 2023. Finì con uno scialbo 0-0. I rossoblù non hanno mai espugnato il Granillo. Domani andrà in scena il tredicesimo match ufficiale tra Reggina e Vibonese, comprese le sfide al “Razza”. Il bilancio, fino ad oggi, certifica sei successi amaranto, quattro pareggi e due affermazioni per il team di Facciolo.

Mercato. Quello dei professionisti si è chiuso ieri sera, mentre il trenta settembre si esaurirà il mercato dei dilettanti. Bonanno ha nel mirino a due entrate. Pergolizzi ha dichiarato che manca qualcosa, non però in avanti. Arriveranno un difensore e un play. Vicino Dall’Oglio, nome sgradito ai tifosi. Al ds piace anche l’ex Cavese Urso, svincolato. La Reggina, nel frattempo, comunicata di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Gianfranco Giuliodori che si lega al club con un biennale. Argentino, 2004, nel torneo passato ha indossato la maglia dell’Aquila. Da un paio di giorni si stava già allenando al Sant’Agata. Il problema, invece, riguardano le uscite. Va risolta la questione Rosseti che non rientra nei piani dell’allenatore. L’ex Siena è reduce da una stagione travagliata, condizionata da infortuni e squalifiche. I dirigenti sperano di piazzarlo. Stesso discorso vale per Martinez, escluso anche nel test col Val Gallico. Lo spagnolo al momento sembra fuori dal progetto, anche se potrebbe sempre rientrare. Attualmente si sta dando fiducia al giovane Lumia, nato nel 2004.