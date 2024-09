Reggina-Vibonese, emozioni da debutto PROBABILI FORMAZIONI

In un clima poco sereno Pergolizzi ha incontrato i giornalisti al “Sant’Agata” per presentare il derby di Coppa Italia con la Vibonese. Appuntamento alle 17 al “Granillo”: «Non perdiamoci – ha esordito – su situazioni che non riguardano il calcio. Siamo concentrati sulla preparazione della gara. La Reggina è una società importante con un passato glorioso e speriamo che i tempi belli possano tornare. Quando c’è un problema lo è per tutti». Sull’assenza dei gruppi organizzati ha aggiunto: «Il calcio va avanti per la presenza dei tifosi e la curva è la loro casa. Non averli non sarà stessa cosa. Non bisogna però demoralizzarsi perché la nostra società può iniziare un percorso virtuoso. Ritengo comunque che serva il rispetto dei ruoli». Ha poi stilato un bilancio sul ritiro estivo: «Nel corso di queste settimane ci siamo allenati intensamente. Per fortuna abbiamo avuto pochi infortuni e, quindi, anche a livello fisico è stata una buona preparazione. Non possiamo pretendere di essere al cento per cento ed è normale, ma dal punto di vista mentale dobbiamo esserlo. Il gruppo ha lavorato per avere delle certezze».

Si è toccato l’argomento modulo che potrebbe essere ancora il 3-5-2: «Ormai nel calcio moderno non si può celare nulla ed è facile conoscere le formazioni avversarie. Io non mi nascondo e giocare con la difesa a quattro o a cinque non cambia nulla». Il tecnico ha chiesto ai big di trascinare il gruppo: «Dai grandi mi aspetto che possano dare un contributo ai più giovani. Ci dovranno, inoltre, aiutare a raggiungere l’obiettivo che sappiamo quale sia. Qui ci sono calciatori esperti che hanno diverse caratteristiche e se ognuno si prenderà le proprie responsabilità i risultati non tarderanno ad arrivare. La Reggina deve tornare dove merita e per farlo servirà uno spogliatoio unito. L’intento è disputare le partite con serenità e tranquillità. Il match di Coppa non è certo un’amichevole e speriamo di passare il turno. La Vibonese è forte e ci darà filo da torcere. Scenderemo in campo con la giusta mentalità lottando fin dal primo minuto».

Amaranto favoriti per andare in Lega Pro? «La griglia di partenza sarà stabilita nel momento in cui si parte. Ogni sfida si prevede complicata. Ci vuole sempre rispetto e umiltà consapevoli su cosa dobbiamo fare noi». L’allenatore si è congedato analizzando il mercato che si chiuderà a fine mese: «Domani (oggi ndc) al termine del derby tratteremo l’argomento. Allo stato attuale non ci sono elementi in arrivo, forse tra qualche giorno. Chi verrà dovrà pensare al collettivo. Ho Under molto bravi ai quali va dato tempo di migliorare».

Mercoledì alle 21 nella cornice di Piazza Castello una serata con la presentazione della Reggina e della SportSpecialist (Serie A3 di pallavolo).