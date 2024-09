Doppio colpo Reggina: centrocampo rinforzato con innesti di categoria. Quasi fatta anche per Curiale

Dopo il vittorioso esordio in Coppa Italia con la Vibonese, la Reggina punta a completare l’organico entro questa settimana. C’è un tris di colpi over all’orizzonte, per i quali i discorsi sono ormai in fase molto avanzata. A disposizione di Pergolizzi dovrebbero arrivare anche almeno un altro paio di under nati nel 2006. Non è più una notizia che Jacopo Dall’Oglio sia sempre più vicino a rivestire la maglia amaranto. Il centrocampista era al Granillo domenica e si deve attendere solo affinché i tempi siano maturi per l’annuncio. Il calciatore, nativo di Milazzo, è un uomo che può occupare tutte le posizioni della linea mediana Forte fisicamente, ha un buon piede destro che gli permette di trovare gol e assist con discreta frequenza. Oltre 100 presenze in Serie B e oltre 100 gare in Serie C sono il biglietto da visita di un calciatore che può dare tanto agli amaranto.

A proposito di centrocampisti di qualità, è ad un passo dalla Reggina anche Francesco Urso. Classe 1994, ha speso quasi tutta la carriera tra Serie B e C. L’impatto con la D l’ha già vissuto la passata stagione, rivelandosi uno dei protagonisti della Cavese che ha vinto il girone G. 30 presenze 5 reti e 3 assist per un giocatore che potrebbe essere l’uomo ideale per giocare davanti alla difesa. Ruolo che, all’occorrenza, potrebbe occupare anche Dall’Oglio. Di certo entrambi hanno caratteristiche per rappresentare la soluzione per colmare quella che appariva una delle lacune dell’organico: l’assenza di un distributore di gioco. Dall’Oglio e Urso sono pronti ad aggiungersi a Barillà, Ba, Forciniti, Ba, Salandria. Si giocheranno i tre posti nel centrocampo del 3-5-2. Tuttavia, pressing alto e necessità di intensità a centrocampo, come visto nelle migliori fasi della gara con la Vibonese, lasciano intendere che ci sarà bisogno di tutti. Sia nell’arco del campionato che ad ogni partita in corso.

La Reggina, salvo sorprese, completerà l’attacco con l’esperto Davis Curiale. Classe 1987, ha realizzato oltre 130 gol tra i professionisti. Lo scorso anno, pur essendo arrivato a campionato iniziato, è stato decisivo nella promozione del Terracina in Serie D. 11 le sue reti nel campionato di Eccellenza. Un uomo d’esperienza che completa il puzzle di un attacco abbondante a livello numerico con Barranco, Provazza, Ragusa, Perri, Rajkoivc e Renelus. In rosa c’è anche Rosseti, attualmente infortunato. Se tutti dovessero esprimersi al massimo il potenziale offensivo non manca, anche perché la squadra ha tanti centrocampisti abituati a fare gol. Manca forse un big assoluto come centravanti, ma Barranco si sta candidando per diventarlo con i numeri. Capitolo under: dovrebbe essere tesserato il centrocampista senegalese classe 2006 Mamadou Ndoye. Si attende un giovane anche in porta, dove si aspetta di capire come si evolverà la situazione Martinez.