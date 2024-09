Reggina, la prima tappa a Barcellona. Appuntamento alle 16 al “D’Alcontres”

Finalmente si parte. Dopo il successo nel derby di Coppa Italia, grazie ai gol di Giuliodori e Barranco, la Reggina proverà a superare in trasferta l’Igea Virtus. Appuntamento alle 16 al “D’Alcontres”. Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Ieri, come in ogni giornata di vigilia che si rispetti, Pergolizzi ha incontrato la stampa al centro sportivo.

Il tecnico è apparso motivato e deciso a cominciare la stagione col piede giusto: «Per noi il match di domani (oggi ndc) sarà come il primo giorno di scuola. Si preannuncia una gara ostica che ci auguriamo di vincere. Il campionato è difficile e ne siamo consapevoli. Sappiamo di avere parecchie responsabilità. Gli incontri vanno affrontati con esperienza, professionalità e impegno».

Mancheranno gli squalificati Porcino, Barillà e Barranco. Tre assenze pesanti che però non hanno tolto il sonno al condottiero palermitano: «Ho una rosa di spessore e chi li sostituirà farà sicuramente bene. E’ chiaro che si tratta di elementi importanti pronti comunque a rientrare la prossima domenica. All’interno del gruppo c’è una sana competizione e sono soddisfatto di poter allenare determinati tipi di calciatori. Mancherà anche Rajkovic, non perché sia infortunato, ma per la non ottimale condizione fisica. Non è ancora al cento per cento e presto lo sarà».