Reggina, Sant’Agata è l’occasione per cancellare lo scivolone casalingo

Vigilia di Sant’Agata-Reggina. Oggi la squadra amaranto sarà impegnata nella rifinitura che si svolgerà al centro sportivo “Sant’Agata” alle 10.30. Subito dopo, alle 12, Rosario Pergolizzi interverrà in conferenza stampa. Un appuntamento in cui si avrà un ragguaglio sulle condizioni generali del gruppo, ma probabilmente poco si saprà sulla possibilità che nel prossimo impegno di campionato la Reggina possa proporre delle variazioni tattiche. Una settimana fa il tecnico non si sbilanciò neanche su quale portiere avrebbe giocato. Anche perché anticipare che si fosse trattato di Martinez (over) o di under (Lazar) poteva dare dei vantaggi a quanti avrebbero potuto ricostruire il resto della formazione sulla base degli incastri tra under ed over. Addirittura è stata anche diffusa una lista convocati che comprendeva praticamente tutti gli effettivi, considerato che questo avrebbe permesso di rendere ancora meno leggibili le mosse a livello tattico

Una volontà di non dare anticipazioni a cui si potrebbe dare seguito anche oggi. Stavolta, dovendo andare in trasferta, l’elenco degli effettivi partenti potrebbe essere meno generico.

Tuttavia, la Reggina, con oltre trenta giocatori, ha tantissime soluzioni. Possibile che domani il tecnico palermitano cambi qualcosa sia a livello di uomini che di schieramento tattico.

Sulla strada degli amaranto c'è quel Sant'Agata che lo scorso anno era riuscito a vincere sia al “Granillo” che al ritorno. Nel primo caso il risultato del campo diventò per i siciliani una sconfitta a tavolino a causa di alcuni minuti giocati con un under in meno. Una beffa che cancellò il risultato, ma non la prestazione di una squadra che mise alle strette la Reggina.

Il progetto dei siciliani è ripartito. Dopo qualche peripezia legata alle difficoltà a tesserare l’ allenatore designato (l’argentino Carlos Dario Aurelio), il club messinese ha deciso di affidarsi all’esperienza di Ezio Raciti a partire dall’ultima parte di agosto.

La Reggina sfiderà una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. Dopo il pari all’esordio con il Ragusa, l’esordio casalingo è coinciso con la sconfitta nel derby con l’Igea (1-2). Sfida in cui il Sant’Agata ha messo in difficoltà lo stesso avversario che, invece, aveva perso all’esordio solo allo scadere contro gli amaranto. La squadra di Pergolizzi si troverà di fronte una compagine giovane ben organizzata e con grandi motivazioni nell’affrontare una delle big. Le difficoltà ci saranno, ma è inutile sottolineare il fatto che la Reggina non possa sbagliare.

Designato l'arbitro del match. Sarà David Kovacevic della sezione Aia di Arco Riva (Trento). Assistenti Enrico Maria Aimar di Nichelino e Roberto Trionfante di Torino. Si tratta di un direttore di gara con una discreta esperienza, avendo diretto una sessantina di gare in Serie D.