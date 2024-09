Reggina, guai a sbagliare di nuovo. Pergolizzi: “Ragazzi carichi e motivati” LE PROBABILI FORMAZIONI

La Reggina cerca il pronto riscatto a Sant’Agata di Militello . Appuntamento alle 15 al “Biagio Fresina”. Ieri, come ogni vigilia che si rispetti, Pergolizzi ha incontrato la stampa nella sala “Nakamura”. Il tecnico è apparso disteso, nonostante il ko di domenica scorsa: «Abbiamo lavorato bene – racconta – nel corso della settimana in un centro sportivo all’avanguardia che in pochi si possono permettere. Si è analizzata la sconfitta con il rammarico per aver perso davanti al nostro pubblico a livello di campionato, a differenza della Coppa Italia dove, invece, siamo riusciti a vincere. Ho visto i ragazzi motivati, tant’è che si sono allenati con intensità. Continueremo ad operare sul percorso iniziato. Il calcio è bello perché ti concede la possibilità di riscattarsi immediatamente». Ha poi parlato della qualità della rosa: «Era comunque messo in preventivo avere un organico numeroso. Presi i giocatori che volevo in accordo con il club. Tranne Bonacchi che ho avuto l’anno scorso, per me sono tutti elementi nuovi. Ognuno di loro deve trovare ancora la migliore condizione e purtroppo qualcuno per esigenze numeriche dovrà andare in tribuna. Gradualmente entreranno in forma e se saremo uniti raggiungeremo il traguardo che ci siamo prefissati».

Modulo confermato: «Dentro di me c’è sempre la voglia di cambiamento, però non si può modificare assetto ad ogni scricchiolio. Si andrà avanti con lo stesso schieramento tattico con la speranza che i singoli crescano dal punto di vista fisico». Sull’esclusioni di Giuliodori e Forciniti contro la Scafatese ha aggiunto: «Giulio ha avuto quattro giorni di febbre, mentre Forciniti è rimasto fuori perché a centrocampo volevo puntare sugli Over. È chiaro che qualche errore posso averlo commesso, ma quando scelgo la formazione tengo conto degli Under. L’obiettivo è sbagliare il meno possibile e cercherò di essere pronto per le varie necessità. Il gruppo deve accettarmi per quello che sono e per mia abitudine preferisco essere schietto». Passaggio su Provazza e Ingegneri: «Alessandro è una persona splendida che ci può dare tanto. Crediamo nelle sue qualità e resterà con noi per diverso tempo. Giungerà il suo turno. Aspettiamo anche Ingegneri, reduce da un problema al ginocchio».

Previste sorprese finali dal mercato? «Non penso, salvo che non si verifichi la stessa situazione di Lumia il quale ci ha chiesto di andare via. Spiace per quanto accaduto e non è dipeso dalla nostra volontà». L’allenatore ha annunciato che ci saranno degli assenti a Sant’Agata di Militello: «Dall’Oglio non verrà convocato, è infortunato. Acciaccato anche Ragusa che comunque partirà con noi». Presto toccherà a Urso e Curiale partire dal primo minuto: «Stanno crescendo e tra una decina di giorni dovrebbero arrivare al top».

Chiusura sulla scomparsa di Schillaci, suo concittadino: «Era un uomo vero che ha rappresentano la nostra città a livello mondiale. Totò si è fatto da solo, nessuno gli ha regalato nulla. Spiace che ci abbia lasciato prematuramente. Sono enormemente addolorato. È stato l’eroe delle “Notti Magiche” e ricordo il suo gol all’Austria che ci fece esultare scendendo in piazza».