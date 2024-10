Reggina, c’è solo l’Acireale nel mirino

L’Acireale nel mirino come primo obiettivo, il Siracusa sullo sfondo. Per la Reggina non si può certo parlare di fase decisiva del campionato alla quinta e alla sesta giornata, ma per tutti è chiaro quanto sia fondamentale uscire con una buona classifica dopo questo doppio impegno nelle prossime due domeniche. L’importanza del momento la si evince anche dal fatto che il patron Nino Ballarino ieri ha incontrato la squadra e lo staff tecnico. Non è una novità perché la società è stata sempre vicina al gruppo, ma è una circostanza che ha sicuramente un aspetto significativo in vista delle prossime sfide.

Le tre vittorie in quattro partite sono un buon bottino, soprattutto con la consapevolezza che sarebbe bastato un pizzico di fortuna in più per evitare la sconfitta nello scontro diretto con la Scafatese. Il risultato che oggi mette gli amaranto a -3 dalla vetta occupata proprio dai campani. L’idea che la squadra non sia ancora al top delle possibilità contraddistingue un po’ tutti. Lo ha fatto capire il tecnico Rosario Pergolizzi, così come il direttore dell’area tecnica Pippo Bonanno.

«Abbiamo messo su un organico importante, ci aspettiamo - ha dichiarato ai microfoni della tv ufficiale Gs Channel – di più dalla squadra come ha detto il mister, perché stiamo ancora aspettando il massimo della condizione. Il riferimento non è solo all’aspetto fisico, ma a tutte le componenti che devono arrivare al 100%».

Quella con l’Acireale, tra l’altro, sarà una sfida particolare sia per Ballarino che per Bonanno. Il patron ha un passato da dirigente nella società granata. Il direttore dell’area tecnica è stato una bandiera della società siciliana, La stessa tifoseria si sta mobilitando per una coreografia da proporre nella prossima gara con l’Acireale. Le gradinate non saranno gremite, ma già contro il Ragusa si è notato quanto i tremila presenti abbiano fatto sentire il loro sostegno per tutti i novanta minuti. In ogni ambito dell’ambiente Reggina dunque si notano situazioni, parole e impegno affinché la gara di domenica diventi un’occasione da cogliere per presentarsi al meglio alla sfida del De Simone. Quello sarà uno scontro diretto tra formazioni che vogliono vincere il campionato, ma serve arrivarci con tre punti in più. La parte più importante dovrà ovviamente farla la squadra che sta pensando solo alla sfida di domenica.