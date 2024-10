La Reggina va all’assalto dell’Acireale LE PROBABILI FORMAZIONI

Gara assolutamente da vincere per rimanere attaccati alla battistrada Scafatese. La Reggina è determinata a superare l’ostico Acireale, anche in vista della trasferta di Siracusa. Appuntamento alle 15 al Granillo. Prevista una discreta cornice di pubblico con la Curva Sud che ha annunciato una speciale coreografia. Ieri, nel frattempo, Pergolizzi ha incontrato la stampa confermando la buona condizione del gruppo: «Puntiamo – ha esordito – a migliorarci ed i successi aumentano l’autostima. All’interno della squadra c’è grande spirito di collaborazione e i ragazzi stanno lavorando con spirito e concentrazione. Ho detto loro quanto sia importante la partita con l’Acireale. Fino adesso le prestazioni non sono state ottimali e dire che è normale è una giustificazione che non voglio trovare. Bisogna, invece, correre meglio per non sprecare troppe energie. Servono più uomini negli ultimi venti metri in modo da mettere in difficoltà gli avversari che, di volta in volta, incontreremo. Domani (oggi) è una partita importante che non possiamo sbagliare. Avremo, inoltre, la possibilità di verificare la crescita dei singoli».