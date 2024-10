La Reggina c'è: gli amaranto rifilano un tris al Paternò. Terza vittoria consecutiva

La rete dell’1-0 ha avuto la firma di Cham, che era già andato a segno a Enna nel turno infrasettimanale. Bravo il terzino sinistro, sugli sviluppi di un angolo, a girarsi con il mancino e a trovare una traiettoria imprendibile per il portiere avversario Tosoni. Il primo gol è arrivato su una palla da fermo, ma i padroni di casa si sono fatti apprezzare per una manovra fluida e anche per le tante e nitide occasioni da rete create. Il primo tempo si è concluso con una sola rete di scarto, un margine troppo risicato rispetto alla superiorità amaranto evidenziata dalla sfida e che ha tenuto la gara in bilico. Anche perché, già nella prima frazione, il Paternò nelle rarissime volte in cui aveva portato la palla nell’area amaranto si era rivelato potenzialmente pericoloso. A cancellare i rischi però ci hanno pensato le realizzazioni amaranto della ripresa. Hanno avuto le firme di Girasole, bravo a risolvere una mischia in area, e poi di Forciniti, servito da un Ragusa autore di una grande prova da esterno del tridente. La Reggina ha confezionato diverse palle gol per il tris, ma il punteggio non è più cambiato. Arrivano tre punti in più in classifica per la formazione amaranto e un’altra prova convincente. Da quando si gioca con il 4-3-3 la squadra di Pergolizzi pare aver cambiato marcia. Non solo nei risultati, ma anche nella capacità di dimostrare la propria forza.