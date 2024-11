Akragas e Reggina a reti inviolate: l'ultima in classifica frena gli amaranto

Akragas-Reggina 0-0

AKRAGAS (4-3-3):

Dregan 7; Di Rienzo 6 (31′ st Iddi s.v.), Da Silva 6, De Marino 6, Rechichi 6; Palazzolo 6, Meola 6, Ferrigno 6.5 (32’ st Sinatra s.v.); Tuccio 6.5, Lo Faso 6.5 (28′ st Violante), Grillo 6.5.

A disposizione: Gerlero, Sofra, Galliano, Santapaola, Riggio, Prestigiacomo.

Allenatore: Bonfatto 7.

REGGINA (4-3-3):

Lazar 7; Bonacchi 6, Girasole 6.5, Adejo 6, Cham 6; Forciniti 5.5, Salandria 5.5 (19′ st Dall’Oglio 5.5), Barillà 6 (34′ st Urso s.v.); Renelus 6 (19′ st Provazza 6), Barranco 5.5 (19′ st Curiale 6), Ragusa 5.5.

A disposizione: Martinez, Porcino, Ba, Ndoye, Perri.

Allenatore: Pergolizzi 5.5.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta 6.

Assistenti: Riganò di Chiari, Ruocco di Brescia.

Ammoniti: Cham, Di Rienzo, Tuccio, Meola, Dall’Oglio.

Recupero: 2′ primo tempo, 5′ secondo tempo.

Corner: 2-4.

La Reggina non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Akragas, ultimo in classifica. Prova d’orgoglio dei siciliani che nei primi venti-venticinque minuti hanno messo in grande difficoltà sul piano fisico e tattico gli amaranto, che però devono rammaricarsi per un inizio in cui sono apparsi sorpresi e meno reattivi degli avversari.