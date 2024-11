Coppa Italia, Reggina riveduta e corretta nella sfida all’Acireale

La Reggina prova a trasformare i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D contro l’Acireale (fischio d’inizio ore 14.30) in un’occasione. Quella di ritrovare subito il feeling con la vittoria dopo il passo falso di Agrigento e dare anche minuti a quanti, fino ad ora, hanno trovato poco spazio. Va detto che, però, Pergolizzi nella lista dei convocati ha inserito praticamente tutti i titolari. Un segnale chiaro del fatto che si vuole passare il turno e all’occorrenza tutti potrebbero essere chiamati in causa.

Sembra chiaro, però, che almeno inizialmente avranno posto una serie di calciatori che devono recuperare la migliore condizione o convincere il tecnico a riconoscergli più fiducia. Fanno sicuramente della prima cerchia Giuliodori e Porcino che hanno recentemente smaltito dei problemi fisici e ora provano a riconquistarsi il minutaggio importante che avevano avuto nella prima parte in stagione. I due, tra l’altro, hanno spesso rappresentato i quinti opposti nel 3-5-2. Potrebbe essere interessante valutarne l’impatto nel 4-3-3 e come Pergolizzi deciderà di impiegarli dopo il cambio di modulo. Il match sarà utile anche a valutare le qualità di Ndoye, che oggi – con Vesprini infortunato – è l’unica alternativa del 2006 tra i giocatori di movimento per Forciniti. A guidare l’attacco, invece, potrebbe esserci Curiale considerato che nell’ultima gara di campionato è stato Barranco. Possibile chance per il giovane Perri dal primo minuto.

Fanno notizia anche le assenze. In primis quella di Lazar che ha avuto un problema muscolare contro l’Akragas e si attende adesso di capirne l’entità. Oltre al già citato Vesprini, nella lista dei convocati manca anche Rajkovic, il cui destino sembra ormai lontano da Reggio. Colpisce l’esclusione di Laaribi, in una gara in cui si pensava potesse avere l’opportunità di mettere in luce le sue qualità dopo un avvio di stagione in cui ha visto poco il campo. Chi, invece, si rivede dopo la fine della passata stagione è Rosseti che si è messo alle spalle l’infortunio.

Non vive un momento positivo l’Acireale che è penultima in campionato. I granata si troveranno nell’anomala condizione di chi affronta la terza trasferta a Reggio Calabria in pochi giorni. Il 6 ottobre il match di campionato del Granillo alla fine del primo tempo era stato sospeso per un malore occorso all’arbitro, il 16 si è giocata la porzione finale di gara. I granata ieri hanno annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Francesco Ramondino. Respinte, invece, quelle del tecnico Massimo Epifani. Circostanze che segnalano una situazione non tranquilla e condizionata da risultati poco positivi per una piazza importante come quella siciliana.

I calciatori dell’Acireale proveranno a dare nuovamente filo da torcere alla Reggina, dopo il confronto in campionato in cui sono riusciti a strappare un punto al Granillo. La società siciliana nelle ultime ore ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Alvaro Iuliano, che potrebbe scendere subito in campo al Granillo. In caso di parità al termine dei novanta minuti sono previsti i calci di rigore.