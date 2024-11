La Reggina all’esame derby col Sambiase LE PROBABILI FORMAZIONI

La Reggina per restare sul treno di chi lotta per vincere il campionato. Il Sambiase per continuare a stupire. Sono importanti e forti le motivazioni che animano le due squadre che, questo pomeriggio alle 14.30, si sfidano in un duello ad alta quota. La pressione, come spesso accade sarà totalmente sulla squadra di Pergolizzi, chiamata a ritrovare subito la vittoria dopo il pareggio di Agrigento. Gli amaranto, sotto il profilo tattico, sceglieranno la linea della continuità. L’assenza dell’infortunato Lazar in porta obbliga però a qualche cambiamento. In porta tornerà Martinez e l’impiego dello spagnolo genera la necessità di schierare un under in più tra i giocatori di movimento. La casella dovrebbe essere quella del terzino destro, dove si giocano una maglia il classe 2005 Mariano ed il 2004 Giuliodori. Per caratteristiche, più da difensore che da esterno alto, il favorito sembra proprio il primo. Bonacchi, calciatore sempre utilizzato da Pergolizzi in questa stagione, potrebbe tornare ad agire da centrale al fianco di Girasole. La difesa sarà completata a sinistra da Cham (classe 2005), che è stato tenuto a riposo in occasione del match di Coppa Italia con l’Acireale.

A centrocampo nel 4-3-3 i punti fermi sembrano due: l’under classe 2006 Forciniti e Barillà (entrambi risparmiati in Coppa), con il potenziale dubbio relativo a chi giocherà davanti alla difesa. In pole resta Salandria, sebbene la marcatura quasi a uomo riservatagli nell’ultimo impegno di campionato abbia creato alla squadra qualche difficoltà sul piano del gioco. Il centrocampista resta l’elemento che ha fatto la migliore impressione come metronomo e nessuno dei centrocampisti visti in Coppa Italia ha brillato più di tanto. Tuttavia, la rosa della Reggina resta ampia, ricca di alternative e adatta a permettere al tecnico di proporre delle sorprese. Nel tridente offensivo Ragusa e Renelus dovrebbero essere essere gli esterni al fianco del centravanti Barranco. Il tecnico ha convocato 26 calciatori, di cui sei non potranno andare neanche in panchina. Nella lista ci sono anche il rientrante Vesprini, Rosseti (che è tornato in campo per pochi minuti contro l’Acireale) e anche Laaribi (che ha giocato pochissimo finora). Si affronta una squadra che subisce pochi gol in generale, ma che non ha incassato neanche una rete dalle tre battistrada (Vibonese, Scafatese e Siracusa) ottenendo due vittorie ed un pareggio. Segno che conosce la strada per mettere in difficoltà le big.

Il match tra l’altro per la Reggina sarà una sorta di prologo a quello che, tra una settimana, sarà lo scontro diretto con l’attuale capolista a Vibo. Arrivarci con il minimo distacco possibile dalla vetta e reduci da una prova importante sarebbe assai importante. C’è però da pensare una partita alla volta. Il primo compito sarà quello di quantomeno pareggiare il livello di organizzazione, concentrazione e voglia di lottare che il Sambiase proverà a mettere in campo anche al Granillo dopo essersi consolidato tra le migliori squadre in questo campionato. Le probabili formazioni Reggina: Martinez, Mariano, Bonacchi, Girasole, Cham, Forciniti, Salandria, Barillà, Renelus, Barranco, Ragusa. All.: Pergolizzi Sambiase: Giuliani, Dell'Acqua, Morra, Tiveron, Colombatti, Strumbo, Piriz, Carella, Ferraro, Zerbo, Umbaca. All.: Morelli