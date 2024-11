Una Reggina riveduta e corretta in casa della Gelbison

La preoccupazione per gli infortuni e il match di Coppa Italia con la Gelbison. Sono i due temi che caratterizzano il mercoledì della Reggina. All’orizzonte c’è la gara di campionato in casa con il Pompei, ma prima ci sono da giocare i sedicesimi di finale di una competizione che per molti giocatori può diventare una vetrina. Alle ore 14.30 si va in campo allo stadio “Tenente Vaudano” di Capaccio. La squadra è a Paestum già da ieri sera, dove è arrivata largamente rimaneggiata. Tra i venti convocati non ci sono Vesprini, Girasole, Adejo, Ba, Laaribi, Urso, Dall’Oglio, Barranco e Ragusa più gli infortunati. Nell’elenco non c’è traccia neanche di Raffaele Mariano. Il terzino destro ha rescisso consensualmente ieri il suo contratto. Per il classe 2005 ex Nocerina gli spazi si erano totalmente ristretti nel momento in cui, qualche giorno fa, è arrivato Aluisi ed è stata fatta una scelta “anagrafica”. Si tratta di un altro calciatore nato nel 2006 che è diventato l’alternativa al coetaneo Vesprini. Proprio Aluisi ggi avrà probabilmente per la prima volta una maglia da titolare.

Si vedrà una Reggina ancora schierata con il 4-3-3 in cui sarà impiegato anche Forciniti, che in campionato deve ancora scontare tre turni di squalifica. Trocini, tra l’altro, ha convocato ben sette calciatori delle giovanili: Longo, Caruso, Chirico, Mattia Malara, Misefari, Sturniolo e Veron. Ci sarà spazio anche per alcuni di loro contro la Gelbison allenata da Mimmo Giampà. Un nome che evoca i derby giocati in Serie A con il Messina, di cui il tecnico catanzarese ed ex centrocampista è stato una delle colonne tra il 2004 ed il 2006. I campani giocano nel girone G di Serie D e occupano attualmente l’ottava posizione.

Non è stata una stagione facile fino al momento per la squadra di Vallo della Lucania. Giampà è tornato in panchina lo scorso 24 ottobre, dopo l’esonero di Giuseppe Galderisi che lo aveva sostituito poche settimane dopo l’inizio della stagione (era stata rescissione consensuale il 7 agosto). Nell’ultima giornata la Gelbison ha ottenuto un pari (0-0) sul campo del Cassino.

Nella sfida di oggi Trocini potrà valutare altre opzioni che la rosa gli mette a disposizione, dopo le prime utilizzate a Vibo. Anche perché dall’infermeria non arrivano buone notizie. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno confermato i problemi muscolari per Cham e Porcino. Il primo ha rimediato una distrazione muscolare al polpaccio destro, il secondo una distrazione muscolare al bicipite femorale destro. Non si hanno maggiori dettagli, ma la natura del problema lascia intendere che non saranno a disposizione per qualche settimana. Problemi anche per Salandria che deve smaltire gli effetti della contusione alla caviglia destra subita nel corso del match con la Vibonese, confermata dagli accertamenti medici.. All’elenco si aggiunge anche Barillà che ha riportato una frattura dell’ulna del polso sinistro Trattandosi di un problema all’arto superiore è possibile che il capitano sia presto disponibile con l’ausilio di un tutore.