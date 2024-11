Reggina, preso l’under Lagronigro

Novità in casa Reggina. Gli amaranto hanno annunciato l’ingaggio del portiere classe 2006 Antonio Lagronigro, che aveva iniziato la stagione alla Pistoiese (sempre in Serie D). Per lui si tratta di un ritorno a casa, poiché aveva già fatto tutta la trafila nelle giovanili amaranto.

Dopo la mancata iscrizione di un anno e mezzo fa si era accasato al Frosinone. Una destinazione che chiarisce le qualità di un giovane a cui si riconosce un grande potenziale. Poi era ripartito dagli arancioni toscani, mentre adesso ritrova l’amaranto con un contratto fino al giugno 2026. Indosserà la maglia numero 81.

Va soprattutto ad allargare il gruppo di calciatori nati nel 2006 che, fino a pochi giorni fa, era praticamente limitato a Vesprini e Forciniti a livello di opzioni reali. L’infortunio del primo e la lunga squalifica del secondo avevano rivelato quanto corta fosse la coperta degli amaranto su quell’annata.

Tuttavia, in pochi giorni la situazione è cambiata in positivo. Prima con l’arrivo di Aluisi (perfetto alter ego di Vesprini), poi con la buona prestazione di Ndoye in Coppa e infine con l’arrivo di Lagonigro.

Ci sarebbe anche l'estremo difensore Katsaros, che ha giocato le due gare di Coppa, ma la sensazione è che l’ingaggio dell’ultimo arrivato ossa farlo retrocedere nelle gerarchie fino ad ipotizzare un suo trasferimento altrove. Anche perché la Reggina oltre a Martinez, nella lista dei portieri ha anche l’under del 2004 Lazar (titolare fino all’infortunio che lo terrà fuori ancora qualche settimana).

Oggi, dunque, si avrà un occhio anche sulla questione portieri nel momento in cui sarà pubblicata la lista dei convocati. Così come c’è attesa per la conferenza stampa di Bruno Trocini, in programma oggi alle ore 12.15, quando si farà il punto sugli infortunati.

Domani alle 14.30 la Reggina gioca una sfida cruciale con il Pompei, ma sa che dovrà farlo senza diversi protagonisti. Questo non sposta gli equilibri di una gara in cui gli amaranto partono favoriti. ma sarà necessario trovare certezze diverse da quelle costruite nella vittoria convincente ottenuta a Vibo.

Praticamente certo che, oltre a Lazar, non ci saranno Cham, Porcino, Barillà, Renelus e lo squalificato Forciniti. La decisione sulla disponibilità potrebbe arrivare sul filo di lana per Salandria, mentre dovrebbe essere della gara Laaribi.