Reggina: è l’ora di cambiare qualcosa

Servirebbe una Reggina “formato Vibo” per uscire al meglio da questa settimana. Domani gli amaranto saranno impegnati a Caltanissetta, in un turno di campionato che probabilmente mette sulla strada di Trocini l’ostacolo più insidioso tra quelli che avranno le squadre di testa. Sembrano esattamente le stesse premesse che accompagnavano la vigilia della sfida del “Razza”, quando davanti al rischio di perdere contatto con la vetta la Reggina tirò fuori una prestazione maiuscola.

L’entusiasmo per il successo sulla capolista è stato cancellato dal pareggio con il Pompei. E ora si deve ripartire per non perdere contatto con chi sta davanti.

La Nissa non ha avuto un inizio brillante con nove punti nelle prime nove giornate (ben sei pareggi), per poi accelerare un po' nelle ultime quattro gare (sette punti, uno in più della Reggina). In casa hanno fermato la Vibonese (1-1-) battuto la Scafatese (4-2) e perso di misura con il Siracusa (0-1).

Circostanze che raccontano quanto, soprattutto in gara secca, gli amaranto debbano temere una compagine che ha uomini di qualità da mandare in campo e in panchina un allenatore esperto come Giovanni Campanella.

Se la Reggina, però, farà la Reggina, gli amaranto possono battere chiunque. Lo avrà spiegato nel corso di questa settimana Bruno Trocini ai suoi ragazzi, nella consapevolezza che non sono ammessi passaggi a vuoto come quelli della settimana scorsa.

Una mano d’aiuto arriverà da Ciccio Salandria che sembra l’unico calciatore che dovrebbe uscire dalla lunga lista di indisponibili. Il centrocampista, che si è lasciato alle spalle la contusione alla caviglia rimediata proprio a Vibo, potrà essere il calciatore di equilibrio che contro il Pompei sarebbe servito molto per gestire il vantaggio, poi dilapidato.

Sembra difficile che gli altri acciaccati possano tornare a disposizione per la trasferta siciliana. In qualche caso si preferisce non correre rischi. Ad esempio si credeva che Barillà potesse rientrare con un tutore al polso dopo la frattura dell’ulna, ma alla fine si potrebbe preferire attendere ancora qualche giorno.

Tuttavia, dopo la rifinitura (a porte chiuse) oggi sarà diffusa la lista dei convocati e si capirà quali effettivi saranno davvero a disposizione.

Prima ci sarà la conferenza stampa di Bruno Trocini, in programma alle ore 12.15 al centro sportivo. Sant’Agata Nell’occasione si potrà percepire se tira davvero aria di qualche cambio di gerarchia per la formazione titolare. Nelle ultime gare alcune prestazioni dei singoli hanno aperto il dubbio sulla necessità di energie nuove sia in difesa che in attacco.

L'arbitro designato per Nissa-Reggina è Andrea Pani di Sassari, con assistenti Stefano Petarlin e Alex Scaldaferro di Vicenza.