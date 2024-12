Flop Reggina in Coppa Italia: 1-1 con l'Enna e amaranto eliminati dopo i calci di rigore

Fischi per gli amaranto (da parte dei pochissimi presenti), che non hanno offerto la reazione di carattere che si attendeva dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. La gara si è messa subito in salita con il gol di Otero, che ha raccolto una palla vagante in area e ha portato avanti l’Enna.

Da quel momento in avanti non si è mai vista una Reggina arrembante, sebbene in campo ci fossero tanti calciatori che avevano giocato poco nelle ultime settimane. Il pareggio è arrivato nella parte finale di gara con Barranco, bravo a realizzare un calcio di rigore conquistato da Perri.

Si è trattato dell’unico lampo, prima dell’eliminazione arrivata ai rigori, previsti in caso di parità al termine dei novanta minuti. La Reggina ha sbagliato due tiri su tre con Rosseti e Perri (entrambi parati), prima dell’unico gol di Salandria.

La testa adesso va di nuovo al campionato. Domenica al Granillo arriva il Locri e la Reggina deve già recuperare sei punti dalla prima in classifica, il Siracusa, e tre dalla seconda, la Scafatese.