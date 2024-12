La Reggina ha forze da recuperare, a Favara tornerà Forciniti

È una Reggina che recupera pezzi quella che si sta preparando alla sfida di Favara. Contro il Castrumfavara Trocini avrà più scelta e potrà ovviare ad alcune criticità apparse evidenti nelle ultime settimane.

Tra i recuperi più importanti c’è quello di Luigi Forciniti. Il centrocampista era fuori dal 10 novembre, quando un cartellino rosso ricevuto nel match con il Sambiase gli costò quattro giornate di squalifica.

Il suo rientro è importante per almeno due motivi: in primo luogo si tratta di un interprete che può dare dinamicità e passo ad una linea mediana ultimamente apparsa troppo statica specie nei primi tempi, quando avversari meno dotati tecnicamente danno il massimo; inoltre è un giocatore nato nel 2006 e dunque con lo status di under. Un suo impiego da titolare potrebbe, ad esempio, garantire lo spazio per poter schierare l’esperto Martinez in porta. Lo spagnolo, da ormai un anno e mezzo, entra ed esce dalla formazione titolare solo per questioni strettamente legate agli incastri relativi agli under.

La casella per lui si libererebbe se, come nelle ultime gare, oltre Forciniti dovessero giocare ancora Vesprini terzino destro e Ndoye terzino sinistro. Quando si è a metà settimana è però ancora presto per andare oltre le considerazioni ipotetiche.

Anche perché la Reggina potrebbe finalmente contare anche su Porcino. Un altro elemento che ha caratteristiche giuste per dare, con i suoi scatti, un po’ di sprint ad un gioco apparso troppo orizzontale in larghe fasi delle ultime uscite.

Il calciatore era in panchina contro il Locri, ma non ancora nella migliore condizione per giocare. Con una settimana in più di allenamento, potrebbe diventare un candidato per una maglia da titolare o essere eventualmente una risorsa su cui puntare a partita in corso. Il mancino può giocare da terzino sinistro, mezzala e attaccante esterno.

Tra i calciatori che viaggiano verso il recupero ci sono anche Cham,, Dall’Oglio e Laaribi. I tre si stanno allenando, ognuno con le modalità richieste dal loro programma di recupero, ma non è detto che ce la facciano per la sfida di domenica. Ancora fuori invece il portiere Lazar.

Trovarsi una Reggina più vicina possibile al completo sarebbe per Trocini un grande passo in avanti. Nelle ultime settimane, soprattutto per via dell’assenza di cambi a centrocampo, le defezioni hanno pesato non poco.

La squadra oggi si allenerà a Campo Calabro alle ore 10.30 Intanto ieri il club ha emesso un comunicato relativo alla questione marchio "Reggina". La società ha fatto sapere che «il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 dicembre, ha rigettato - si legge nella comunicazione - integralmente il ricorso cautelare presentato dal sig. Rocco Falleti, riconoscendo la nostra Società come unica legittima titolare del marchio Reggina e sottolineando la sua storica continuità nel panorama sportivo italiano».