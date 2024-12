Affermazione netta della Reggina che batte 2-0 la Sancataldese

REGGINA - SANCATALDESE 2-0

Marcatori: 8' e 20' Porcino

Reggina (4-3-3): Lagonigro 6 ; Giuliodori 6,5, Girasole 6, Adejo 6, Ndoye 7; Porcino 7,5 (42' st Urso s.v.) , Laaribi 6,5, Barillà 7 (30' st Forciniti s.v.) ; Provazza 6,5 (17' st Grillo 6,5), Curiale 6 (14' st Barranco 6) , Ragusa 6 (37' st Cham) s.v.. A disposizione: Martinez, Salandria,, Vesprini, Perri. All. Trocini 7

Sancataldese (3-5-2): Dolenti 6, Pisciotta 5,5, Paladin 5,5i, Cappello 5,5(24' st Etchegoyen s.v.). Blaze 5,5, Sottile 5.5 (34' st Calabrese s.v.), Germano 6 (1' st Terrana 6), Tedesco 5,5, Suarez 5,5 (45' st Viscuso s.v.), Montaperto 6 (14' Catania 5,5 ), Bonilla 6. A disposizione: La Cagnina, Tutino, Pedalino, Zouine. All. Pidatella 5,5

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli. 6

Note: Ammoniti: Girasole, Blaze, Sottile, Curiale, Ndoye. Spettatori: 3169 di cui 81 ospiti. Recupero 1', 5'. Angoli: 6-3

La Reggina batte la Sancataldese. Un’affermazione netta quella degli uomini di Trocini che hanno controllato la gara dall’inizio alla fine. La superiorità tecnica della squadra amaranto si è concretizzata in una prestazione in cui i padroni di casa hanno colpito al momento giusto e hanno poi gestito nel migliore dei modi l’intero incontro.

Le due reti che hanno deciso la sfida portano la firma di Porcino. Il centrocampista, al rientro dopo diverse settimane, è stato decisivo con due conclusioni vincenti arrivate grazie ai suoi inserimenti in area premiati dagli assist di Ndoye e Barillà.

Ancora una volta importante l’intuizione di Trocini - ormai consolidata nel tempo - di spostare l’esterno nella posizione di mezzala sinistra, ruolo in cui può valorizzare la sua capacità di inserimento. Il recupero del calciatore, unito a quello di altri elementi della rosa che erano mancati nelle ultime settimane, hanno dato alla squadra varietà di soluzioni, imprevedibilità e possibilità di gestire al meglio anche le sostituzioni.

La sfida non è mai stata in discussione e si è virtualmente chiusa alla fine del primo tempo con il doppio vantaggio amaranto. Mai nella ripresa la Reggina ha vacillato e questo è stato un altro passo in avanti, rispetto ad altre gare in cui si erano subite beffarde rimonte.

Per la formazione dello Stretto arrivano tre punti che permettono di tenere il passo della capolista Siracusa, il cui vantaggio resta di sette punti. Davanti ci sono anche Sambiase (+3) e Scafatese (+1) . Gli amaranto hanno una partita in meno rispetto a tutte, ma in questa fase non avrebbero potuto permettersi un passo falso.