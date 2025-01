Prima Categoria, Reginaldo gran colpo dell’ambizioso Catona

Quattro gare in campo domani (11 gennaio 2025) nel Girone D di Prima Categoria della Calabria: la capolista Polistena riceve il Lazzaro, mentre il Catona ospita il pericolante Gallina. E a proposito del Catona, clamoroso colpo di mercato con l’ingaggio dell’attaccante Reginaldo. Il brasiliano non ha bisogno di presentazione avendo ha giocato nei professionisti: tra le sue ex squadra la Reggina, il Parma e il Siena. L’anno scorso il bomber con un passato illustre in Serie A ha giocato nel Castelnuovo. Reginaldo è stato accolto dai dirigenti del Catona in un clima di grande entusiasmo e già domani debutterà a Campo Calabro. Derby tra Academy Ardore e Città di Siderno, mentre a metà classifica si affrontano Gebbione e Bagnarese.