‘Il Calcio è Arte’ all’Auditorium Versace del Cedir di Reggio Calabria: ospiti i grandi campioni Roberto Donadoni e Mauro Tassotti

Le conferenze sono promosse dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la World Football Collection. Donadoni e Tassotti si sono intrattenuti gli studenti reggini nel corso di un talk che ha ripercorso le tappe delle rispettive carriere, non solo di grandi calciatori con il Milan di Sacchi e Capello, ma anche esperienze dirette da allenatori e il rapporto con i giovani calciatori.

“Sono contento di accogliere nella nostra città calciatori e campioni importanti come sono stati Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Da ragazzo sognato di giocarci insieme, non ci sono riuscito, ma averli oggi, da sindaco di Reggio Calabria insieme a tanti studenti è una bella notizia”. Così il sindaco metropolitano reggino Giuseppe Falcomatà.

“Quello di oggi - ha aggiunto - è il primo di una serie di incontri promossi dalla World Football Collection nell’ambito della mostra ‘Il Calcio è Arte’, con la convinzione e consapevolezza della straordinaria forza che il calcio può dare, con il suo linguaggio universale, anche per affrontare, con i più giovani, temi quali la leadership, solidarietà, contrasto al razzismo, la pace, la cooperazione, la povertà alimentare. Argomenti che affronteremo fino al 3 marzo. E’ una vetrina importante per la nostra città - ha concluso Falcomatà - che potrà essere ulteriormente conosciuta, non solo per la sua storia, ma anche per il suo legame con il calcio”.