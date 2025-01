Reggina, caso Renelus: respinto il ricorso della Scafatese. Il risultato resta di 1-1

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla Scafatese riguardante la presunta irregolarità del tesseramento di Bertony Renelus da parte della Reggina. La Scafatese per vederci chiaro sosteneva che, guardando su una piattaforma ufficiale, Renelus risultava svincolato dal 1º luglio 2024 e, pertanto, non avesse titolo a partecipare alla gara del 12 gennaio 2025, terminata 1-1. Tuttavia, è emerso che la Reggina aveva regolarmente depositato un aggiornamento di contratto per Renelus, con scadenza a giugno 2025.

Il Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 23 gennaio 2025 ha adottato le decisioni:

letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY, schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della presente stagione sportiva con alcuna società e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.

lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti; letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta essere “tesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023”, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per problemi tecnici”.