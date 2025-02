Reggina, è partita col botto la prevendita per il Siracusa

Parte subito forte la vendita dei biglietti per Reggina-Siracusa. Dopo la prima giornata sono già quasi 2000 i tagliandi staccati, con la prospettiva che aumentino ancora. Un trend che era diventato già chiaro dalla mattinata di ieri, quando la società amaranto aveva comunicato che in un paio d’ore già mille persone si erano aggiunte ai 2250 abbonati. A cui vanno ulteriormente sommati i circa 150 mini-abbonamenti venduti per le ultime sei gare casalinghe della stagione. La voglia di spingere la Reggina in quella che potrebbe diventare una gara decisiva è palpabile. Ci sono tre punti da recuperare sulla capolista e davanti c’è una sfida difficilissima contro una squadra che fino ad ora ha meritato il primato.

Il Siracusa è già certo di avere al seguito circa 400 persone (questo l’ ultimo dato destinato a salire) che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti e arrivare al Granillo dove troveranno una tifoseria di casa con cui ci sono ottimi rapporti. Potranno arrivare fino a 600 ((disponibilità massima). Va ricordato che, al momento, Curva e Tribuna Est (la Gradinata) sono inutilizzabili (lo stadio è interessato da alcuni lavori di ammodernamento). In base all’attuale macchina organizzativa predisposta , la massima presenza di pubblico accoglibile è fissata in 7500 persone. Tuttavia, qualora dovesse essere necessario sarà possibile ampliare la disponibilità a ben oltre 10.000 posti complessivi. Capienza raggiungibile con Curva Sud e Tribuna Ovest, attraverso una serie di adeguamenti legati ai requisiti di ordine pubblico.

Il club è pronto a questa eventualità. Circostanze che responsabilizzano la Reggina che, per la prima volta dall’inizio del nuovo corso (settembre 2023), ha l’occasione di prendersi la fiducia della città. Al di là, ovviamente, dei fedelissimi che ci sono sempre stati. La squadra ha meritato l’opportunità sul campo e proverà a sfruttarla, anche oltre la valenza che avrà per la classifica. Il sold out del settore ospiti ad Acireale e la significativa affluenza per domenica sono segnali che la tifoseria ci crede e l’entusiasmo va coltivato con altri risultati importanti.

E, a proposito di numeri, Trocini si augura di avere a disposizione anche quanti più giocatori possibili. Sono ben sei i calciatori che devono smaltire dei problemi fisici. Confermate le indiscrezioni che volevano Girasole e Renelus vicini al recupero. La novità è che inizia a filtrare un po’ di ottimismo in più per Giuliodori. Si resta in attesa di novità su Cham, Grillo e Forciniti. Va, però, ricordato come un eventuale recupero “clinico” per tutti potrebbe non corrispondere ad un impiego dal primo minuto sicuro. E non prima di venerdì-sabato si avrà un quadro definitivo. Ieri, intanto, è arrivata la squalifica di sei mesi per Salvatore Manfrellotti in seguito fatti del post- partita di Santagata-Reggina. Al calciatore dei sicliani si contesta «l’aver colpito Girasole con una mazza di legno sulla tempia destra e successivamente con un pugno nell’occhio sinistro, generando un trauma nella regione temporale destra con escoriazioni». L’episodio risale al 22 settembre 2024.