Reggina, ora serve ritrovare la forza di crederci. Alla squadra sostegno di società e tifosi

I calciatori sotto la curva rammaricati, quasi commossi, per il risultato negativo nella partita più attesa, contro la capolista Siracusa, hanno ricevuto l’incoraggiamento dei tifosi con cori assordanti, come nei tempi migliori del calcio amaranto.

È l’immagine di una città calcisticamente viva nonostante le vicissitudini degli ultimi anni. La capienza disponibile (7.500 posti) è andata sold out ben due giorni prima del fischio d’inizio. La sensazione è che non sarebbero probabilmente bastati 11-12.000 tagliandi.

Ora non ci sono calcoli da fare. L’obiettivo, con il Siracusa che per il momento appare imprendibile, ora è consolidare il secondo posto per giocare in casa entrambe le gare play off (la cui valenza resterà difficile da capire fino a fine giugno). Ma sono discorsi prematuri e comunque consequenziali alla necessità di affrontare al massimo delle possibilità ogni impegno.

Si parte da domenica a Licata. Alla Reggina servirà una prova di carattere, la dimostrazione che lo scivolone nello scontro diretto non ha minato le certezze di una squadra che era diventata un rullo compressore.

Il campanello d’allarme suona dal secondo tempo contro il Siracusa, in cui si è avuta la sensazione che gli amaranto abbiano perso anche a livello mentale. La palla scottava, nessuno riusciva a gestirla con efficacia o a trovare giocate utili. Un nulla di fatto che non è solo spiegabile con la certificazione della forza del Siracusa.

Il contraccolpo psicologico, per chi rincorre e si ferma sul più bello, è sempre un pericolo da dribblare. Affrontare un avversario, come il Licata, in piena lotta per evitare la retrocessione, richiede massima attenzione.

Serve ripartire con prove di sostanza come quella di Acireale. Ieri alla ripresa degli allenamenti, al centro sportivo era presente tutta la dirigenza con il patron Ballarino. Gli amaranto sanno già di recuperare Barillà, al rientro dopo la squalifica. Fermo per un turno, invece, Girasole, che da diffidato è stato ammonito domenica scorsa. Da valutare le condizioni di Grillo e Forciniti.