Verso il derby con la Vibonese, Sorace: “La Reggina è la più forte ma ha pagato i troppi alti e bassi”

Si avvicina il derby con la Vibonese, in programma domenica pomeriggio. Sugli spalti del “Granillo” ci sarà anche il ds Angelo Sorace, originario di Polistena e reggino d’adozione. I suoi fratelli gemelli indossarono la maglia amaranto e lui nella stagione 2015-2016, con Praticò presidente, fu uno dei collaboratori di Gabriele Martino: «Andrò al “Granillo” e mi auguro che la Reggina riesca a passare il turno. Bisognerà vincere i playoff».

La “sua” Igea non ha compiuto il miracolo di fermare gli aretusei.

«L’espulsione ha chiuso i giochi. In parità numerica poteva esserci qualche speranza. Conosco l’ambiente di Barcellona e so che ci teneva al match. Purtroppo la forza del Siracusa ha prevalso».

