Reggio, cortometraggi in ricordo del giudice Scopelliti

La Fondazione Antonino Scopelliti, assieme a Magmanimation, ha presentato ieri a Roma, presso la sala stampa della Camera dei deputati, l’avvio del ciclo di cortometraggi: Memorianimata. L’iniziativa, che ha avuto una breve anticipazione lo scorso anno, nel mese di agosto, a Reggio, durante la consegna dei premi della Fondazione, in occasione del 30ennale dalla morte dell’alto magistrato italiano, nasce per mantenere viva la memoria delle vittime della criminalità e della ’ndrangheta.

Il primo video, dal titolo: Il Castello di sabbia, realizzato da Magmanimation, è dedicato alla figura del giudice Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, assassinato il 9 agosto 1991 a Piale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), omicidio sul quale, a distanza di 30 anni, ancora non si è fatta la piena chiarezza.

Alla presentazione hanno preso parte Rosanna Scopelliti, figlia del giudice, presidente della Fondazione intitolata al padre e attiva da diversi anni in Calabria, e Pietro Adorato presidente di Magmanimation, un’associazione di professionisti: artisti, animatori, scrittori, musicisti, traduttori, che operano a Reggio Calabria. Il cortometraggio Il Castello di sabbia, segna l’esordio di un filone produttivo che vedrà i temi dell’impegno civile e della memoria delle vittime declinati attraverso il linguaggio d’animazione.

