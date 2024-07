Zampaglione e The Well: «L’horror cupo fa spazio anche al romanticismo»

Un horror atipico, con interessanti sfaccettature e contaminazioni, che ingloba terrore, mystery ed emozioni vere. A quattordici anni da “Shadow”, salutato come esempio di rinascita del genere in Italia, il cantautore romano Federico Zampaglione torna al cinema dell’orrore con “The Well”, quinta opera da regista, in sala dall’1 agosto per Iperuranio Film e CG Entertainment, dopo essere stato presentato con successo in diversi festival internazionali. Scritto col produttore Stefano Masi, il film vede protagonista l’attrice statunitense Lauren LaVera nei panni di Lisa Gray, restauratrice d’arte americana chiamata a Sambuci, piccolo villaggio della provincia romana, per riportare all’antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio, nella villa della Duchessa Emma Malvisi (Claudia Gerini). Il primo incarico importante per la giovane donna, che si trasformerà in un incubo, a causa di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze. Una vicenda di terrore oltre i canoni classici del genere, come sottolinea lo stesso Zampaglione, che il 29 luglio (ore 20.30) incontrerà il pubblico siciliano a un’anteprima del film all’Empire Cinemas di Partinico (Palermo).

«Abbiamo concepito una storia che fosse multiforme e andasse a toccare una serie di emozioni – ci ha detto – Solitamente il cinema horror si muove per stilemi ed una volta presa una certa direzione rimane quella. Con “The Well” abbiamo destrutturato i cliché aprendoci a possibilità narrative diverse: c’è il momento inquietante, quello cupo, misterioso o visivamente scioccante, ma si fa spazio anche al romanticismo». Un film che parte dai maestri italiani del genere per imboccare nuovi itinerari: «C’è il gotico italiano di Mario Bava e Pupi Avati – sottolinea - Sono andato verso quella direzione mettendoci dentro altre corde con un linguaggio moderno, inusuale, aggressivo, mischiando le carte in tavola e riuscendo a creare dei colpi di scena nella narrazione». Ma tutto “The Well” è un atto d’amore verso una narrazione già fiore all’occhiello del cinema italiano nel mondo, oggi poco frequentata. «È disperatamente romantico non solo per alcune corde narrative, ma anche per l’intenzione di base che è quella di riportare in vita il nostro horror, messo ai margini da industria e critici, relegato a qualcosa del passato. Volerlo riportare in auge, in giro per il mondo, è di per sé un atto molto romantico, da grande amore».