La polizia di Reggio Calabria ha deferito 10 persone per abuso edilizio una per guida in stato di ebbrezza ed una per occupazione abusiva di un locale comunale presso il lido.

Sul fronte del controllo della circolazione stradale, di concerto con l'assessorato competente, sono stati intensificati i controlli sul Corso Garibaldi con circa 10 infrazioni per transito non consentito contestati in due giorni.

© Riproduzione riservata