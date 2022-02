Reggio, al cimitero di Condera 50 bare trovano posto: si svuota la chiesetta

Si svuota la chiesetta del cimitero di Condera trasformata da alcune settimane in un parcheggio. Ancora non del tutto e non si sa fino a quando a la situazione sta viaggiando verso il ritorno alla normalità. Lo stato di emergenza che si era venuto a creare è comunque latente dal momento che le soluzioni trovate sono temporanee e comunque serve molto spazio all’interno del camposanto per dare sepoltura ai defunti. «Conto entro venerdì di sistemare tutti nei loculi così da dare decoro a queste persone defunte e dare un luogo di riferimento e preghiera ai familiari» queste erano state le parole dell’assessore comunale ai lavori pubblici, Rocco Albanese da noi interpellato sulla vicenda dopo le ulteriori denunce dei cittadini. Il Comune è riuscito a sbloccare una partita complicata per trovare spazi all’interno del camposanto sfruttando la prima parte dei nuovi loculi (alcuni sono ancora inutilizzabili) realizzati a causa della saturazione degli spazi.

