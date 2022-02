Reggio, passo avanti su piazza De Nava. Arrivano 5 offerte per riqualificarla

Nuovo passo in avanti verso la riqualificazione di Piazza De Nava. Sono arrivate cinque offerte a Invitalia di ditte che sono interessate a eseguire i lavori di restyling. Adesso dovrà riunirsi la commissione che è stata nominata e procedere alla valutazione delle offerte arrivate. I tempi comunque non dovrebbero essere brevissimi e una volta che ci sarà l’aggiudicazione si dovrà attendere tutto l’iter burocratico previsto. La gara, come si ricorderà, è stata pubblicata nel mese di dicembre scorso dopo la conclusione di una complessa fase, anche costellata di polemiche, gestita dal Segretariato regionale del ministero dei Beni Culturali calabrese. Sarà una riqualificazione totale della piazza De Nava con tutta la zona del museo. Adesso si tratta di coniugare diversi fattori nella vicenda. Da un lato è il tempo: bisogna accelerare perché la programmazione di questo intervento è abbastanza datata nel tempo e dall’alto c’è il rischio che il cantiere possa aprire il corrispondenza con le cerimonie in programma per il 50. Anniversario dei Bronzi di Riace. C’è la necessità di contemperare, quindi, diversi interessi in gioco ma il ministero vuole completare l’opera al più presto.

