Reggio, nuovi monitor per Neonatologia al Gom

È foriera di speranza la giornata al Grande Ospedale Metropolitano; tra ricoverati covid che il commissario reggente Salvatore Costarella assicura essere sotto controllo; persone che affluiscono al Centro vaccinale e soprattutto la bella pagina di solidarietà scritta dai magistrati della giunta sezionale Anm (distretto reggino).

Un momento di attenzione ai bisogni del territorio che ha più volte impegnato la categoria e che nell’occasione si è riversato sui piccoli ospiti della divisione di Neonatologia. Da qui, la donazione di due monitor per il monitoraggio continuo della saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca che vanno ad implementare le attrezzature in dotazione degli operatori sanitari.

S’accendono gli occhi del primario facente funzioni Isabella Mondello, che ammette: «Era da tempo che aspettavo il monitor destinato al campo magnetico in modo da potere effettuare in tutta sicurezza la risonanza ai piccoli pazienti ricoverati in neonatologia oppure in terapia intensiva neonatale. Utilissimo anche l’altro monitor, che si aggiunge a quelli già a nostra disposizione per la rilevazione dei parametri vitali dei bambini che hanno contratto il covid– spiega la responsabile –. D’altra parte non dobbiamo dimenticare che è in crescita il trend dei positivi: dieci fino al momento, di cui otto solo nell’ultimo mese.

