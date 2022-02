'Ndrangheta a Reggio, Pg chiede conferma assoluzione parroco e 6 condanne

Il sostituto procuratore generale di Reggio Calabria, Antonio Giuttari, nel corso della requisitoria nell’appello del processo «Raccordo-Sistema», ha chiesto la conferma della sentenza assolutoria di primo grado per don Nuccio Cannizzaro, ex parroco del quartiere reggino di Condera e in passato cerimoniere del vescovo, coinvolto in una presunta vicenda di 'ndrangheta. Il collegio del Tribunale presieduto da Andrea Esposito, in primo grado aveva assolto il prelato, difeso dall’avvocato Giacomo Iaria, dall’aggravante mafiosa e rilevato al contempo la prescrizione per falsa testimonianza.

I fatti che avevano coinvolto il sacerdote avevano avuto inizio nel 2004, anno in cui l’imprenditore Tiberio Bentivoglio si rivolse a lui affinchè svolgesse il ruolo di assistente spirituale di un’associazione socio-culturale. Una richiesta cui il prete avrebbe opposto un rifiuto, accompagnato dall’invito a non dar seguito alla realizzazione della onlus. Sulla base di quanto ipotizzato dalla Procura della Repubblica, il parroco, in un colloquio con il presunto boss di Condera, Santo Crucitti, ed avente ad oggetto quanto sostenuto al suo avvocato, gli avrebbe riferito: «Vai a leggerti le carte e vedrai come ho testimoniato a favore tuo». Parole captate nel corso di una conversazione intercettata all’interno dell’automobile del presule a proposito delle quali lo stesso don Nuccio Cannizzaro aveva fornito la sua versione quando fu sottoposto ad interrogatorio. L’imprenditore Bentivoglio è impegnato in una lotta contro il racket, ha denunciato i suoi estortori e, oltre ad essere stato vittima di un tentato omicidio, è stato destinatario di numerose minacce e danneggiamenti.

Per quanto riguarda gli altri imputati, il pg ha invocato la condanna a 15 anni e 6 mesi per Santo Crucitti, difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Davide Barillà; a 9 anni di reclusione per Antonino Gennaro Crucitti, difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Davide Barillà; a 10 anni per Francesco Gullì, ex direttore della filiale reggina della Banca Popolare di Lodi, difeso dall’avvocato Antonino Quero; a 3 anni per Carmine Polimeni, Domenico Polimeni e Michele Crudo, difesi dagli avvocati Francesco Calabrese, Davide Barillà e Gianfranco Giunta. Il pg, infine, ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Loredana Barchetta, difesa dall’avvocato Natale Polimeni, e per Nicola Pellicanò, difeso dagli avvocati Vincenzina Leone e Renato Russo, e per Consolato Marcianò, difeso dall’avvocato Renato Russo e deceduto nelle more del processo.

© Riproduzione riservata