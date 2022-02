A Roccella l’assurda morte di Aromataris, popolare “maestro” di biliardo

Ustioni letali. Eppure al suo ingresso all’ospedale di Locri, la situazione non sembrava così grave, e tutto lasciava supporre, che se la sarebbe cavata con pochi giorni di degenza. Franco Aromataris, 65 anni, ferroviere in pensione e grande giocatore di biliardo, molto noto a Roccella, vittima di un incidente domestico e tempestivamente soccorso dal nipote Peppe Macrì, era infatti entrato in ospedale sulle sue gambe e aveva lucidamente raccontato ai medici cos’era successo. E invece, col passare dei giorni la situazione si è via via complicata, precipitando nelle ultime 48 ore di degenza nel reparto “Grandi ustionati” dell’ospedale di Brindisi, dove, la Aromataris era stato trasferito con l’elisoccorso, a distanza di 36 ore dal ricovero a Locri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata