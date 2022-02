Gom a Reggio Calabria, proclamato lo stato di agitazione

«Questo ospedale ha due grossi problemi: uno di tenuta della legalità e l’altro di gestione manageriale». Sono questi gli assi portanti della conferenza stampa molto accesa promossa nell’aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano dal segretario generale della Uil Nuccio Azzarà. Con a fianco «gli operatori sanitari coraggiosi di questa azienda», e con il supporto di immagini che riproducono anche le battaglie portate avanti dal sindacato negli anni, Azzarà denuncia lo stato della sanità reggina; l’assenza della politica e chiede l’azzeramento dei vertici aziendali del Gom, precisando: «Lo spirito non vuole essere allarmistico; ma intende elevare il senso di responsabilità e dare voce a chi sta in trincea».

Le Istituzioni Tra i punti di riferimento della comunità reggina che ha le possibilità di ripartire, Azzarà cita il procuratore capo Giovanni Bombardieri; il procuratore generale Gerardo Dominijanni; l’arcivescovo Fortunato Morrone e il prefetto Massimo Mariani. «Chiediamo il ripristino della legalità al Gom dove, tra l’altro, si continua a fare scorrere la graduatoria del concorso per personale amministrativo, i cui vincitori non sono nomi a caso. Chiediamo l’intervento della Procura della Repubblica e della Prefettura, ritenendo che ci siano i presupposti per una Commissione d’accesso agli atti».

