Reggio, “L’Azienda sanitaria non paga, a rischio gli stipendi”

«Nonostante gli impegni, le assicurazioni e le promesse a Reggio Calabria ancora non si è visto un solo pagamento per le prestazioni sanitarie rese dalle Case di cura da agosto ad oggi». La denuncia è della sezione reggina dell’Aiop (associazione Italiana Ospedalità Privata) che tuona: «È stata provocatoriamente annunciata l’emissione del mandato del solo mese di agosto, che ovviamente non sarebbe stato risolutivo, ma neanche quello risulta bonificato».

«In questo quadro – sottolineano i rappresentanti dell’Aiop – matura la frustrante constatazione del disprezzo dei dirigenti ASP verso i normali cittadini, la pagano i lavoratori dipendenti. Lavoratori che non hanno sinora accusato alcun pregiudizio o disagio perché le aziende datrici di lavoro hanno (come loro dovere) affrontato la crisi e l’omissione dei pagamenti dell’Asp facendo ricorso alle risorse patrimoniali aziendali e, una volta esaurite queste, al credito bancario. Ora che si è esaurito anche questo non potranno far fronte agli stipendi del prossimo mese».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata