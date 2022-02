Progetto mobilità e Fondi PNRR: Reggio Calabria ferma al palo, ultima in classifica

Reggio Calabria resta ferma al palo ed arriva ultima nella classifica del progetto sulla mobilità finanziato con fondi del PNRR. L'ennesima opportunità persa, un bando pubblicato nell'autunno scorso sul sito del ministero dell'Innovazione Digitale che ha visto la partecipazione di 13 città metropolitane. Ebbene Reggio si è classificata all'ultimo posto raggranellando solamente 32 punti.

La graduatoria provvisoria

1) Napoli punti 86;

2) Milano punti 85;

3) Roma punti 82;

4) Torino punti 80;

5) Bologna punti 76;

6) Bari punti 75;

7) Firenze punti 73;

8) Genova punti 65;

9) Venezia punti 54;

10) Palermo punti 52;

11) Cagliari punti 45;

12) Catania punti 41;

13) Reggio Calabria punti 32.

Il Mobility as a Service for Italy

Il MaaS è un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all’utente finale attraverso un unico canale digitale. Questi servizi operano attraverso “piattaforme digitali di intermediazione” che abilitano diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione di viaggi, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio - capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le esigenze di mobilità.

Il MaaS rientra nell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella cui attuazione sono impegnati il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

L'iniziativa mira a promuovere la condivisione dei dati, la riutilizzabilità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto a partire dalle grandi città metropolitane dove ci si aspetta che l'implementazione di soluzioni MaaS generi i maggiori benefici. In particolare, l’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Mobility as a Service for Italy”, prevede apposite procedure selettive pubbliche finalizzate a selezionare le città metropolitane in cui testare le soluzioni MaaS.

