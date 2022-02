Reggio, il cimitero di Condera sarà bonificato: pronta la richiesta di dissequestro

Nuovo tassello nel complicato iter di sistemazione del cimitero di Condera. Il Comune ha affidato a Teknoservice tramite un contratto di servizio aggiuntivo la rimozione del materiale presente nel camposanto e oggetto di sequestro a dicembre scorso. La ditta procederà alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti derivanti dalle operazioni di estumulazione dei feretri, al momento stoccati in parte in più cassoni scarrabili, in parte all’interno di “bigbag” ubicati presso il cimitero comunale di Condera. Questo rappresenta il primo passo verso il ritorno alla normalità dell’area. Il costo complessivo a carico di Palazzo San Giorgio non è stimato con esattezza in quanto il peso dei rifiuti cimiteriali da rimuovere non è facilmente stimabile a priori e comunque occorrerà comunque procedere fino alla totale bonifica dei rifiuti presenti nell’area cimiteriale. «In conseguenza della predetta difficoltà di stima preventiva del costo di esecuzione del servizio in parola, è necessario procedere con il sistema dell’ “accordo quadro” fino a concorrenza dell’importo di 305mila euro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata