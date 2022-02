Reggio, «si ferma il 26 marzo il collegamento aereo con Milano?»

C’è chi prenota le vacanze estive, c’è chi addirittura i voli per il prossimo autunno, per i viaggiatori della tratta aerea Reggio Calabria – Milano, ad oggi, non è possibile prenotare i voli diretti per le prossime festività pasquali. Il comitato “Difendiamo l'aeroporto dello Stretto da Milano” lancia il grido d’allarme.

«A noi del Comitato e ai tanti reggini e messinesi residenti in Lombardia in particolare a Milano, utenti dello scalo reggino – spiega il presidente Alessandro Panuccio –, basterebbe sapere se e come sarà possibile recarsi nel periodo di Pasqua nelle città d’origine a salutare i nostri cari. La prenotazione del volo diretto scompare dal sito di Ita Airways da domenica 27 marzo. Pertanto per raggiungere Reggio Calabria da Milano bisognerà fare scalo a Roma oppure atterrare a Lamezia».

«Non sappiamo se tutto questo sia da attribuire alla Sacal o alla nuova compagnia di bandiera Ita Airways – insiste Panuccio –, o se il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, i facente funzioni della Città metropolitana e del Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, abbiano buone notizie. Ad oggi però la realtà è questa».

