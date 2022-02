Rincari record, a Reggio è buio pesto per l’economia

Oggi dalle 19 alle 19:10 i commerciati di Reggio ma anche altre associazioni di imprese del territorio metropolitano spegneranno le luci in segno di protesta contro i rincari esagerati dell’energia elettrica che stanno provocando gravi ripercussioni alla già debole economia reggina. «Non è solo un atto simbolico - ci dice Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti - qui il rischio è che le luci dei negozi verranno spente per sempre». In queste ore si stanno raccogliendo ulteriori adesioni per questa sorta di flash-mob per contestare la mancanza di sostegni a lungo raggio del governo che rischia di provocare veramente uno tsunami senza precedenti nel tessuto imprenditoriale reggino. I dati sono drammatici e il rincaro dei costi dell’energia elettrica rischia a cascata di far precipitare i bilanci dei negozi. Su questo punto Aloisio fornisce qualche numero: «Abbiamo degli imprenditori che facendo un raffronto con le bollette dello scorso anno rispetto a queste nuove hanno registrato la triplicazione dei costi. Se va bene sono raddoppiati ma questo obbligherà gli stessi imprenditori a scegliere tra mantenere i dipendenti che ci sono adesso oppure pagare le bollette».

