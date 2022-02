Gambarie, ancora chiusa la pista azzurra. Negativo il collaudo della seggiovia

Purtroppo il collaudo della seggiovia Monte Scirocco-Ripetitore fatto in data odierna dai funzionari Ministeriali non ha dato esito positivo, pertanto nonostante gli impegnativi lavori di manutenzione straordinaria effettuati in questi mesi: domani non si potrà sciare sulla pista azzurra. A precisarlo il sindaco Francesco Malara.

Per la giusta e consueta chiarezza si precisa in dettaglio che trattasi della scheda elettronica che controlla il motore elettrico a non funziona perfettamente, cioè trasmette impulsi elettrici non continui quindi la seggiovia si blocca e riparte in continuazione. La cosa positiva è che abbiamo già ordinato la nuova necessaria scheda alla ditta Vicentina che la produce e la spedirà con corriere in urgenza in modo da averla nella giornata di lunedì e quindi martedì sarà ripetuta la prova e se tutto andrà bene potremo aprire la Seggiovia immediatamente al pubblico e conseguentemente sarà utilizzabile la panoramicissima Pista Azzurra.

Confermate, invece, per questo fine settimana le ormai consuete aperture delle piste Telese e Nino Martino (entrambe fino all’ intermedia), saranno anche aperte la sciovia Mareneve ed il tapis roulant con campo scuola su pista da sci artificiale. Confermate altresì le altre attrattive di Gambarie di questa stagione invernale sempre con l intento di garantire il divertimento e la piacevole permanenza degli innumerevoli visitatori. Infatti Il sindaco dott. Francesco Malara continua a puntare sul GREEN, in modo da limitare la presenza di singoli mezzi di trasporto garantendo una buona viabilità.

Pertanto sono riconfermati per la prossima Domenica i tre “BUS DELLA NEVE” con partenza da Piazza Garibaldi, Reggio Calabria, alle ore 07:45; quindi ad nuovo orario leggermente posticipato, grazie alla collaborazione dell’ATAM, pensato appositamente per i numerosi ragazzi che, per i sempre migliori servizi e le sempre maggiori attrezzature, rendono Gambarie sempre più COOL, scegliendola quale meta dove trascorrere le domeniche tra la natura , in compagnia, in allegria e con del buon cibo.

Confermati altresì il servizio di mobilità gratuito da Cucullaro a Gambarie per coloro che parcheggeranno in località Cucullaro senza intasare il centro ed anche il servizio navetta gratuito dal “Rumia-Telese” e da “Piazza Mangeruca al Telese” grazie ai 4 minibus che faranno la spola continua, ed infine, ma non meno importante, confermata la presenza in loco del gruppo di protezione civile di Santo Stefano in Aspromonte per l assistenza anche degli automobilisti. Tutto, dunque, procede nel giusto senso di marcia per Gambarie che prevede per il weekend più romantico dell’anno, quello di San Valentino, giornate soleggiate ideali da trascorrere in mezzo al candore della neve.

