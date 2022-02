Reggio Calabria, l’ex assessore comunale Plutino assolto dall’accusa di estorsione

La Corte d’Appello (presidente Tarsia, a latere Minniti e Lauro), decidendo in sede di rinvio, ha assolto l’ex consigliere ed assessore comunale, Giuseppe Plutino - difeso dagli avvocati Andrea Alvaro e Marco Gemelli - dall’accusa di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose, commessa ai danni dell’ex consigliere regionale Giovanni Nucera.

Complessa e delicata la vicenda giudiziaria.

La Corte di Appello ha condiviso le ragioni prospettate dai difensori e assolvendo Giuseppe Plutino dal reato di tentata estorsione aggravata, rideterminando la pena in 6 anni di reclusione, già espiati in fase cautelare.

