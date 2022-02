Reggio, l'ambasciatore di Odessa: “Da qui non me ne vado”

Un reggino a Odessa, lì dove i venti di guerra spirano sempre più forte. A raccontare la storia è il Corriere della Sera, che rilancia dall’Ucraina il racconto di Attilio Malliani, 53 anni, da venti ormai nella città sul Mar Nero dov’è consulente del sindaco e ambasciatore di Odessa in Italia. L’ambasciata italiana sta rispedendo immediatamente a casa i familiari dei diplomatici (pochi) e il personale non essenziale. Ieri pomeriggio una riunione urgente è stata convocata per capire chi va e chi resta: «Non è una cosa semplice – spiega Malliani al “Corriere della Sera” – perché non tutti vogliono essere contattati». L'inviato a Kiev del quotidiano milanese ne raccoglie tante di storie fra i tremila italiani (forse di più, perché molti vivono lì ma non si registrano) in Ucraina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata