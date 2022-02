Reggio, un centro antiviolenza nell'immobile di Pellaro tolto alle cosche

Un centro dove accogliere chi ha subito violenza. Una struttura sottratta alla cosche diventa un rifugio sicuro per chi tenta di curare, attraverso il sostegno delle istituzioni, le ferite di storie difficili. La Giunta ha approvato un progetto attorno a cui si lavora da mesi. Un percorso che attraverso le risorse comunitarie (Agenda urbana, Por Calabria Fesr/Fse 2014 – 2020, strategia di sviluppo urbano sostenibile) investe 800mila euro per la trasformazione di un edificio di tre piani nell’area di San Filippo di Pellaro. Un immobile di tre piani, che può contare anche su un giardino, necessita di interventi di adeguamento e non solo. L’edificio oggetto di ristrutturazione si presenta in stato di completamento con due ampi ingressi sul fronte stradale mediante due cancelli scorrevoli. L’intero fabbricato risulta intonacato al piano terra ed al piano primo mentre al piano secondo risultano realizzate solo le tamponature esterne risultando privo di infissi e tamponature.

L’abbaino incompleto presenta soltanto la muratura perimetrale e risulta carente del solaio di copertura attualmente realizzato mediante una lamiera grecata di copertura.

