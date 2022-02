Covid a Reggio, oltre il 90% degli over 12 ha avuto la prima dose di vaccino

Dall’inizio della campagna vaccinale nel territorio reggino sono state somministrate circa 900 mila dosi. Di questi circa l’11% all’hub di Pellaro. Il terzo polo vaccinale partito con qualche mese di ritardo rispetto allo start ha un bilancio lusinghiero. Segno che il gioco di squadra e lo spirito di servizio (il 90% del personale sanitario impegnato è costituito da volontari) che si respira hanno dato frutti positivi. I dati che segnano una sorta di mappa della campagna vaccinale sono stati snocciolati nel corso del congresso medico “Casi Clinici Controversi: la clinica incontra il territorio” patrocinato dalla Società italiana medici pediatri) e dall'Ordine dei Medici reggino. Il convegno, organizzato da Nino Putortì, pediatra di libera scelta e ideatore dellhub di Pellaro, da Mariella Valenzise, professore associato di Pediatria dell’Università degli Studi di Messina e da Francesco De Luca, già professore associato del’Università degli Studi di Catania. Appuntmento che ha chiamato a raccolta diversi pediatri del territorio reggino, siciliano, ma anche lombardo e campano. Ed è proprio rispetto alle fasce più piccole della popolazione che sono stati tracciati i dati. La relazione del dottore Putortì attraverso i dati dell’Azienda sanitaria provinciale ha consentito di tracciare lo stato dell’arte della situazione. Per quanto riguarda i minori la popolazione vaccinabile è costituita da circa 32,600 giovani. Di questi il 91% degli over 12 sono vaccinati. Il 73% ha avuto la prima dose, il 65% la seconda e il 41% la terza. E in un analisi più specifica risulta che il 22% dell’intera Asp e il 59% del Comune di Reggio ha scelto Pellaro. Nella fascia di età tra i 5 e i 12 anni l’hub ha somministrato il 24% rispetto Asp totale e come seconda dose il 33%. Segno che chi ha fatto la prima dose altrove per la seconda è arrivato nel terzo polo della città.

