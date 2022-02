Reggio in una miniserie tv “apre” la sua offerta allo staff

Per sei settimane 120 operatori di una produzione cinematografica saranno impegnati nella provincia reggina tra Palmi, Fiumara e Reggio per ambientare una miniserie tv di 6 puntate, che andranno in onda sulla piattaforma Star disponibile su Disney+. Si tratta di una storia di riscatto sociale che coinvolgerà principalmente il ruolo delle donne calabresi.

Al momento la produzione sta girando le prime scene a Palmi, poi si trasferirà a Fiumara e dai primi di marzo sarà in riva allo Stretto. Per agevolare al meglio il lavoro di tutte le maestranze, dai tecnici allo staff di regia e produzione, tra questi anche 25 calabresi, ospiti negli alberghi della città, la Confesercenti ha messo a punto una particolare app, “WelcomeReggio”, in grado di far conoscere il territorio in tutti gli aspetti pratici della vita quotidiana.

