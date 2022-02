Omicidio del giornalista Kuciack: scagionato l'imprenditore bovese Antonino Vadalà

Scarcerato ieri sera l'imprenditore bovese Antonino Vadalà coinvolto e poi scagionato nella vicenda dell'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciack. Era in carcere da 4 anni. Ora è libero. Lo ha appreso Klaus Davi da fonti della Polizia Penitenziaria e lo rende noto su Facebook. Dopo la vicenda di Kuciak Vadala in cui era risultato estraneo, successivamente era stato coinvolto in un processo per narcotraffico. Ma ora una sentenza della Cassazione gli ha aperto le porte del carcere.

