Rifiuti a Reggio, il nuovo piano resta fermo

Un’attesa infinita. La maledizione sul servizio di raccolta della spazzatura in città prosegue e passerà anche il mese di marzo almeno prima di avere chiarezza su quale sarà la società a gestire la spazzatura. E mentre il sindaco Paolo Brunetti già all’indomani della decisione del Tar che aveva annullato l’affidamento del servizio a Teknosevice si era detto comunque fiducioso sull’esito del giudizio: «Indipendentemente da chi gestirà il servizio è importante che questo venga svolto in modo puntuale» il problema è che da oltre un anno non c’è una ditta titolare del servizio. Prima Avr e adesso anche Teknoservice sono andate avanti con proroghe nonostante queste siano sempre viste di cattiva luce anche dall’Autorità nazionale Anticorruzione.

Pronta un'altra proroga

E la proroga del servizio a Teknoservice continuerà ancora dal momento che la decisione cautelare dopo l’annullamento dell’affidamento dell’appalto alla ditta piemontese dopo il ricorso di “Ecologia Oggi” è fissata il tre marzo. Che succederà se il Consiglio di Stato dovesse confermare quanto stabilito dal Tar? Probabilmente ancora nulla perché già da fine dicembre scorso la ditta che avrebbe dovuto raccogliere l’immondizia sarebeb dovuta essere “Ecologia Oggi” che ha vinto tutto il contenzioso e invece al suo posto c’è Teknoservice in virtù della decisione del Comune di procedere con le risultanze della commissione di gara ma soprattutto dell’indirizzo del Consiglio di Stato che aveva autorizzato l’affidamento temporaneo del servizio.

